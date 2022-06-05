Участников спецоперации наградили в госпитале в Сергиевом Посаде

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов в субботу, 4 июня, провел церемонию награждения участников спецоперации по защите Донбасса, проходящих лечение в филиале Военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Сергиевом Посаде. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Поздравляю всех военнослужащих с высокими наградами. Вы добросовестно исполняли свои обязанности. Самое главное — Вам удачи! Никогда не унывать! Победа будет за нами!» — обратился к военнослужащим генерал-лейтенант.

Среди наград, врученных военным, ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова».

Каждый из награжденных отмечал, что гордится участием в спецоперации, поскольку помогал мирным жителям Донбасса, которым эта помощь особенно необходима.

«Мне было приятно участвовать в спецоперации, потому что действительно людям, которые восемь лет находились под обстрелами, нужна была помощь. Когда мы заходили туда, люди встречали нас: кто-то плакал от радости, кто-то с цветами. Мы помогали им, чем могли, делились с ними пайками, потому что многим не хватало еды. Оказывали гуманитарную помощь. За мой вклад меня наградили. Для меня это очень ценная награда, поэтому буду носить ее с гордостью. А после того, как полностью восстановлюсь, хочу вернуться обратно к своим боевым товарищам и продолжить помогать, если к тому времени спецоперация не закончится», — поделился военнослужащий Максим.

Хочет вернуться на передовую в Донбасс и сержант Иван.

«Я выполнял свой долг. Все мы к этому идем. Нас там люди ждут, верят в нас. Восстановлюсь и опять туда же — помогать, выполнять свои задачи», — отметил он.

Как подчеркнул сержант, жители Донбасса рады приходу российских военных и надеются на них.

«Жители нас встретили с яркими глазами, спрашивали, точно ли мы не уйдем отсюда. По ним видно, что они сильно напуганы, что уже много чего испытали. Сейчас все хорошо у них, и будет еще лучше. Все это мы делаем специально для них, чтобы они жили в мире и покое», — заключил Иван.

Ранее в этот день военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции, наградил начальник штаба ЦВО, Герой Российской Федерации генерал-полковник Михаил Теплинский. Боевые государственные награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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