Министерство обороны России в воскресенье, 5 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, старший сержант Иван Саксонов, действуя в составе минометного взвода, в рамках установления контроля над стратегически важным аэродромом под непрерывным огнем противника уничтожил группу пехоты неприятеля. Кроме того, расчет российского военного нейтрализовал минометную батарею националистов. Отвага и смелость старшего сержанта Саксонова привели к капитуляции боевиков.

Благодаря мужеству, самоотверженности и профессионализму сержанта Эдуарда Ооржак, находившемуся в составе батальонно-тактической группы, удалось освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских радикалов. На подступах к поселку националистами была организована эшелонированная оборона. В ходе наступления сержантом Ооржак было уничтожено два опорных пункта противника, боевая машина пехоты и более 15 националистов. В итоге редуты противника были прорваны.

Во время наступления на позиции националистов в районе села Красный Лиман командир роты старший лейтенант Мирлан Джумагалиев при разведке вместе со своим подразделением обнаружил пять вражеских огневых точек. Джумагалиев оперативно передал координаты огневых точек в штаб, после чего приступил к корректировке артиллерийского огня. Это позволило без потерь со стороны российских военнослужащих уничтожить вражеские огневые точки с личным составом и боеприпасами и тем самым развить наступление в районе.

Накануне в Минобороны рассказали о мужестве командира мотострелкового батальона подполковника Александра Михайлова, который более двух недель сдерживал со своим батальоном превосходящие силы украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов. За это время военные отбили более 40 атак боевиков.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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