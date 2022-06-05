Лавров заявил о минимальных потерях армии РФ при осаде «Азовстали»

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, который долгое время удерживали украинские боевики, все задачи были решены, при этом с минимальными потерями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу, 4 июня, в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Мариуполь, «Азовсталь» — все задачи были решены и с минимальными потерями», — отметил он.

Министр также напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ не штурмовать комбинат и в результате осады «отъявленные головорезы» из радикальной националистической группировки «Азов» просто сдались и дают показания.

«Думаю, что они много интересного расскажут о том, как эта неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства, в том числе при президенте [Украины] Владимире Зеленском», — отметил российский министр.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что некоторые боевики украинской радикальной группировки «Азов», сдавшиеся в плен, еще получают медпомощь. После этого они предстанут перед трибуналом.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

О полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе стало известно 20 мая. По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков «Азова». Многие из них были ранены, им оказывают помощь российские медики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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