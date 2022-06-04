МИД Китая оценил приоритеты США по объему военных инвестиций

Объем инвестиций Соединенных Штатов Америки в так называемую военную поддержку союзников почти 400 раз превышает вложения в развитие экономического сотрудничества, сообщил в субботу, 4 июня, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Разница в 400 раз свидетельствует, как сильно правительство США любит войну», — написал он в Twitter, представив инфорграфику, согласно которой Вашингтон вложили $54 млрд в поддержку одной только Украины, а в сотрудничество с десятью странами Юго-Восточной Азии — $0,15 млрд.

19 мая член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) заявил, что поставки вооружения не принесут мира Украине. По словам Ван И, менталитет холодной войны и блоковое противостояние представляют собой серьезную угрозу глобальной безопасности. Китай выступает против принуждения стран к выбору приверженности одной из сторон конфликта.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС указал на то, что принесение в жертву безопасности одной страны для достижения безопасности другой лишь создает новые противоречия и риски. Он напомнил о важности выступления против гегемонизма и политики силы.

16 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект военной помощи Украине от США на $40 млрд. Недовольство парламентария вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».