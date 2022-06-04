Корреспондент «Известий» показал изнутри обстрелянную квартиру Донецка

В результате обстрелов центральных районов Донецка у одной из квартир снесло балкон. Кадры изнутри помещения в субботу, 4 июня, представил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На кадрах видно, что пострадала трехкомнатная квартира в Ворошиловском районе Донецка. Полностью разрушен балкон, выбиты стекла. Элемент снаряда из «Града» застрял в потолке.

Корреспондент сообщает, что в помещении находился человек. В момент попадания снаряда ему очень повезло, так как он был в соседней комнате.

Станислав Григорьев пообщался с хозяевами еще одной пострадавшей квартиры. Они рассказали, что в момент обстрела находились на даче.

«Мы на даче были. Приехали и вот обнаружили. Пока были в дороге, друзья сообщили, что произошло. Обычно прилетало в школы № 1 и 22, но к нам сюда вообще ни разу не прилетало», – рассказали они.

На данный момент известно о десяти пострадавших в результате обстрелов Донецка. В региональном минздраве сообщили, что один из них — ребенок.

Ранее военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщили, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.

Известно, что в этот же день украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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