Ребенок и девять взрослых пострадали в результате обстрела Донецка

Девять человек и ребенок пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, о чем в субботу, 4 июня, сообщили в региональном минздраве.

«По состоянию на 22:05 в результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадало десять человек, из которых 1 ребенок: 9 пациентов средней тяжести; 1 пациент в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомстава.

Все пострадавшие направлены в больницы города, однако их точное количество продолжает уточняться.