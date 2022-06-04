Ребенок и девять взрослых пострадали в результате обстрела Донецка
Девять человек и ребенок пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, о чем в субботу, 4 июня, сообщили в региональном минздраве.
«По состоянию на 22:05 в результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадало десять человек, из которых 1 ребенок: 9 пациентов средней тяжести; 1 пациент в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомстава.
Все пострадавшие направлены в больницы города, однако их точное количество продолжает уточняться.
Минздрав также рекомендовал жителям воздержаться от перемещений по городу без необходимости.
Ранее военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщили, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.
В этот же день под обстрел украинских боевиков попал поселок Лидиевка Кировского района Донецка. Был пробит газопровод большого давления.
Также стало известно, что в этот же день украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.
Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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