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Трое детей и взрослый в Оренбурге отравились газом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Оренбурге в субботу, 4 июня, трое детей и взрослый отравились бытовым газом.

По нашим данным, в здании, где произошел инцидент, эвакуируют людей.

В настоящий момент других подробностей нет, информация о состоянии пострадавших выясняется.

Ранее, 1 июня, семья из четырех человек в Подольске отравилась газом. Двое погибли, еще двое были госпитализированы. По предварительной информации, 1 апреля специалисты проводили осмотр, жильцам было внесено предписание отключить газ для устранения выявленных нарушений. Однако они были категорически против.

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