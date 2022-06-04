Трое детей и взрослый в Оренбурге отравились газом

В Оренбурге в субботу, 4 июня, трое детей и взрослый отравились бытовым газом.

По нашим данным, в здании, где произошел инцидент, эвакуируют людей.

В настоящий момент других подробностей нет, информация о состоянии пострадавших выясняется.

Ранее, 1 июня, семья из четырех человек в Подольске отравилась газом. Двое погибли, еще двое были госпитализированы. По предварительной информации, 1 апреля специалисты проводили осмотр, жильцам было внесено предписание отключить газ для устранения выявленных нарушений. Однако они были категорически против.