Фортификационные сооружения украинских националистов были построены примерно восемь лет назад. Лабиринт из окопов, который заканчивается бетонным бомбоубежищем, показал в субботу, 4 июня, корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Бетонное бомбоубежище на огневой, бывшей под ВСУ (вооруженными силами Украины. — Ред.). Оборона, спальные места», — рассказывает военнослужащий.

Ранее этим же днем, 4 июня, Денис Кулага показал процесс работы самоходных артиллерийских установок на пару с российской авиацией по позициям националистов Украины в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР). Тогда же журналист представил оставшиеся от ударов боевиков огромные воронки. Их глубина составляет приблизительно 2–3 м.

С начала марта народная милиция Луганской Народной Республики ведет наступление в направлении Лисичанска и Северодонецка. 4 июня Минобороны РФ сообщило, что боевики Украины в ходе боев за Северодонецк несут критические потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава. В этот же день Мизинцев сообщил, что Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке на предприятии «Азот» создаст зону химического заражения и задержит наступление Вооруженных сил РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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