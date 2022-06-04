В ДНР и ЛНР за сутки обезвредили 310 взрывоопасных предметов

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) отряды разминирования Вооруженных сил РФ за сутки обезвредили более 300 взрывоопасных предметов. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов <...> Обнаружен и обезврежен 13 801 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 310», — заявил на брифинге Мизинцев.

Он добавил, что за прошедшие сутки на наличие взрывоопасных предметов российские саперы проверили территорию площадью 75 га, а также 35 зданий.

26 мая Мизинцев сообщил об устранении минной опасности в акватории порта в Мариуполе.

24 мая сообщалось, что росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами. Эти мины совсем небольшого размера, их вес составляет приблизительно 80 г. Но этого достаточно, чтобы человек пострадал при ее разрыве.

23 мая военнослужащие Росгвардии РФ разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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