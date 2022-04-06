Мужчина открыл стрельбу возле магазина в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу возле магазина на улице Малой Балканской. В распоряжении «Известий» появилось видео с места происшествия.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что инцидент произошел в субботу, 4 июня.

Как видно по кадрам, мужчина вошел в магазин с пистолетом, там он угрожал женщине, затем с крыльца совершил выстрел.

На данный момент полиция разыскивает злоумышленника.

22 мая в московском районе Строгино произошла стрельба в продуктовом магазине. Один из посетителей растолкал двух девушек. На выходе к нему подошел молодой человек одной из них и попросил извиниться. Вместо извинений злоумышленник вытащил пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. Позже, уже зайдя в подъезд жилого дома, дебошир открыл стрельбу, целясь в охранника.