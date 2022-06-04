Друзья выразили соболезнования в связи со смертью дочери замминистра Подмосковья

Друзья убитой 17-летней дочери замминистра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина Евы выражают соболезнования в связи со смертью девушки.

На страницах школьницы в соцсетях собрались друзья и знакомые, пожелавшие оставить последние послания убитой девочке.

«Покойся с миром», «Бедная девочка. Спи спокойно», «Не хочу верить в эту трагедию... Очень больно», — пишут друзья девушки.

Тело 17-летней Евы с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу, 3 июня, в заброшенном доме вблизи подмосковного села Немчиновка Одинцовского городского округа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, тело девушки было найдено в 21:00, а с момента убийства прошло около шести часов.

Расследование уголовного дела по факту совершения преступления взяла на контроль региональная прокуратура, о чем в ведомстве сообщили в тот же день.

Девушка отдыхала в компании знакомых, среди которых был молодой человек Кирилл. Он стал первым подозреваемым, которого разыскали и задержали правоохранители.

С ним незадолго до совместного отдыха у девушки случился конфликт. Еще двое молодых людей — Олег и Михаил, которые были с парой, возможно, могли быть свидетелями ссоры и даже нападения на девушку.