Соединенные Штаты Америки должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях РФ и Запада и грозит катастрофой для инфраструктуры НАТО. Об этом в субботу, 4 июня, сообщает обозреватель американского журнала American Thinker Роберт Хантер.

«Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, всё чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом», — пишет Хантер.

По мнению автора статьи, баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы. Россия обладает естественным правом ответить на решительные действия западных стран. В результате США загонят себя в ловушку, единственный выход из которой — ядерная война и полное уничтожение, отметил обозреватель.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники не заинтересованы в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. По его словам, американские власти с большим уважением относятся к гражданам РФ и не считают их своими врагами.

3 мая американское издание The Hill также сообщило, что усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование кризиса на Украине и в Донбассе путем переговоров. Газета отметила, что Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло, однако глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев, наоборот, сделал провокационное заявление о желании как можно сильнее ослабить Россию.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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