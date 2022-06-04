В Италии связали снижение цен на зерно с заявлениями Путина

После заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей территории, мировые цены на продукцию снизились до апрельских показателей. Об этом заявили в субботу, 4 июня, в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

«Уход судов из портов Черного моря значит, что освобождаются украинские склады, где, согласно оценкам, хранится свыше 20 млн т пшеницы, ячменя и кукурузы, которые предназначены для экспорта в богатые и бедные страны, где блокада может вызвать голод и беспорядки», — указывает ассоциация.

Подчеркивается, что Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине. Ливан, Тунис Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок из России и c Украины.

3 июня Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины: через украинские порты, через Польшу, по Дунаю через Румынию, подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях Белоруссию. Российский лидер отметил, что самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Слова западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, он назвал блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

По словам Путина, чтобы перевозить через подконтрольные порты РФ, Западу надо подождать, пока Россия закончит работу по разминированию, но также отметил необходимость Киеву разминировать свои порты. После этого российский лидер сказал, что «мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам». При этом он подчеркнул, что Россия не будет выдвигать «никаких условий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США провоцируют продовольственный кризис, лишая Украину запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности. РФ регулярно открывает гуманитарные коридоры. Порт в Мариуполе возобновил работу после того, как военные России и Донецкой Народной Республики получили над ним контроль. Был разминирован фарватер, а также созданы условия для выхода судов, напомнила дипломат.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Ситуация в Донбассе существенно обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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