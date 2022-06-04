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Политологи назвали отказ россиянам в визах в Мексику возможной провокацией «со стороны»

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Политолог Андрей Кошкин назвал провокацией в беседе с «Известиями» ситуацию с россиянами, получившими на украинском языке отказ в электронной визе в Мексику на сайте посольства.

Он отметил, что в этой ситуации вряд ли есть вина именно правительства Мексики. По его мнению, здесь могли «поработать» не столь «большие силы».

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«Конечно, хотелось бы всё это реально увидеть и в этом удостовериться. Но если запрос идет на русском языке, а ответ на украинском, то, скорее всего, надо полагать, что ответчик из Украины, раз ответ на украинском языке. Может быть, реакция на беженцев с Украины. Ежели мы видим, что ответчика идентифицируют как россиянина, и отвечают ему на украинском языке, и дают отрицательный ответ, то можно предположить, что это провокация. Я не думаю, что Мексика берет на себя такую ответственность», — отметил он.

Политолог предположил, что к этому могли быть причастны и вовсе те, кто отвечает за работу сайта.

«Провокация делается в интересах Украины и тех сил, которые сформированы как анти-Россия. Могут быть структуры, которые являются посредниками в оформлении чего-то в государственных органах. И эти структуры попали под влияние подобного рода русофобии», — отметил он.

По его словам, это дело требует серьезного расследования, и в этом вопросе «не стоит торопиться делать выводы за всю Мексику от имени всей России».

Такого же мнения придерживается и его коллега — политолог Дмитрий Солонников.

«Это техническая ошибка или это откровенное хамство. Это надо выяснять у властей Мексики. Вопрос нужно исследовать. <...> Есть некий факт. Дальше надо смотреть, насколько он массовый. Может, технический сбой в работе программы, может, специальная позиция отдельного сотрудника, может, официальная позиция МИДа в таком хамском виде. Может, МИД здесь ни при чем. Всякое бывает», — заявил Солонников.

Ранее в этот же день стало известно, что при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики россияне стали получать отказ на украинском языке. Сейчас если в графе гражданства указано «Россия», то после заполнения документа на экране появляется текст на украинском языке.

В посольстве Мексики в России сообщили, что знают о произошедшем и выясняют ситуацию в Мехико.

С января 2017 года для российских граждан, планирующих поездку в Мексику для туристических целей, ввели электронные визы. Россияне имеют право попасть на территорию государства по электронному разрешению, но только воздушным путем. При этом документ не нужно оформлять тем, у кого есть действующая виза Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенскую зону, а также постоянный вид на жительство ряда стран, указано на сайте посольства Мексики.

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