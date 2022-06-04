Заблудившиеся в лесу Бурятии женщины самостоятельно вышли на базу отдыха

Поиски женщин, заблудившихся в лесу в Прибайкальском районе Бурятии, завершены. Об этом сообщили в субботу, 4 июня, в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Отмечается, что на поиски женщин выезжали спасатели, но они самостоятельно вышли на базу отдыха, в медицинской помощи не нуждаются. Женщины всё время находились на связи. Поисковые работы завершены.

«По состоянию на 20:20 (15:20 мск), женщины самостоятельно вышли на базу отдыха Котокель. В медицинской помощи не нуждаются. <…> Работы завершены», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день поступало сообщение о том, что в лесном массиве у населенного пункта Исток (озеро Котокельское) Прибайкальского района заблудились 13 женщин, на место выехали спасатели.

26 мая депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда Олег Леонов дал рекомендации по спасению заблудившимся в лесу. По его словам, если человек потерялся, то первое, что он должен сделать, — оставаться на месте. Если он никуда не ушел, то поиск займет пять-шесть часов. Вторым шагом станет звонок по номеру 112, который работает, даже если не ловит связь или на счету мобильного закончились деньги. Тогда к поискам подключатся спасатели-добровольцы.

17 мая нападение собак произошло в небольшом поселке в Бурятии. Агрессивные животные напали на мальчика, который шел из школы. С множеством гематом и рваных ран его отвезли в больницу. Первоклассник ждал своего товарища рядом с частным домом, когда внезапно с территории двора выскочили три собаки. Они повалили его на землю и начали кусать.