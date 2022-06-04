Реклама
Прямой эфир

Заблудившиеся в лесу Бурятии женщины самостоятельно вышли на базу отдыха

Группа женщин, заблудившихся в лесу в Бурятии, самостоятельно вышла на базу отдыха
0
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поиски женщин, заблудившихся в лесу в Прибайкальском районе Бурятии, завершены. Об этом сообщили в субботу, 4 июня, в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Дико растущие: сбор грибов, ягод и орехов в лесах увеличился на 48%
В Госдуме обсуждают проект закона, который упростит правила заготовки и скупки даров природы

Отмечается, что на поиски женщин выезжали спасатели, но они самостоятельно вышли на базу отдыха, в медицинской помощи не нуждаются. Женщины всё время находились на связи. Поисковые работы завершены.

«По состоянию на 20:20 (15:20 мск), женщины самостоятельно вышли на базу отдыха Котокель. В медицинской помощи не нуждаются. <…> Работы завершены», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день поступало сообщение о том, что в лесном массиве у населенного пункта Исток (озеро Котокельское) Прибайкальского района заблудились 13 женщин, на место выехали спасатели.

26 мая депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда Олег Леонов дал рекомендации по спасению заблудившимся в лесу. По его словам, если человек потерялся, то первое, что он должен сделать, — оставаться на месте. Если он никуда не ушел, то поиск займет пять-шесть часов. Вторым шагом станет звонок по номеру 112, который работает, даже если не ловит связь или на счету мобильного закончились деньги. Тогда к поискам подключатся спасатели-добровольцы.

17 мая нападение собак произошло в небольшом поселке в Бурятии. Агрессивные животные напали на мальчика, который шел из школы. С множеством гематом и рваных ран его отвезли в больницу. Первоклассник ждал своего товарища рядом с частным домом, когда внезапно с территории двора выскочили три собаки. Они повалили его на землю и начали кусать.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022