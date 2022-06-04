Велопатруль в Париже применил оружие против подозрительного водителя

Сотрудники полиции, которые патрулировали на велосипедах улицы XVIII округа Парижа, произвели от шести до девяти выстрелов в автомобиль, за рулем которого находился водитель, имеющий «крайне отрицательную характеристику». Как сообщили в субботу, 4 июня, в эфире телеканала BFMTV, мужчина пытался скрыться от правоохранительных органов.

Патрульные потребовали от водителя заглушить мотор и выйти из машины, однако тот отказался. После чего они разбили боковое стекло пистолетами. Мужчина попытался скрыться и оттолкнуть ногой одного из полицейских, что и заставило открыть огонь.

В результате водитель и один из трех пассажиров получили серьезные ранения и были госпитализированы. Следствие проведет проверку по факту правомерности действий обеих сторон конфликта.

26 мая офицеры в Торонто получили сообщение о вооруженном мужчине, разгуливающем по улице. Из-за угрозы стрельбы четыре местные школы были вынуждены закрыться. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет с винтовкой. Злоумышленник был обезврежен путем выстрелов в него из пистолетов. Позже стало известно, что он скончался от полученных огнестрельных ран, а винтовка в его руке была пневматической.

24 мая в Увальде в штате Техас (США) произошла стрельба в начальной школе. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших — два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадор Ромас, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.