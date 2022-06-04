Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские военные подожгли Всехсвятский скит Святогорской лавры в ДНР
Мир
В Молдавии планируют добиваться отставки правительства Гаврилицы
Мир
Украинские войска выпустили по Донецку еще 25 снарядов
Общество
В Росздравнадзоре опровергли слухи о дефиците лекарств
Мир
Власти Запорожья сообщили о росте населения на освобожденных территориях региона
Общество
Медведь разгуливал на дороге в садоводческом товариществе в Ленобласти
Мир
Захарова опровергла информацию об отсутствии ограничений для российских СМИ в ФРГ
Общество
Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре в Москве достигло семи
Мир
CNN назвал отношение Африки к РФ дипломатической победой Путина
Мир
Валенса предложил распустить ЕС и создать его снова без Польши и Венгрии
Общество
Заблудившиеся в лесу Бурятии женщины самостоятельно вышли на базу отдыха

Велопатруль в Париже применил оружие против подозрительного водителя

0
Фото: TASS/MOHAMMED BADRA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции, которые патрулировали на велосипедах улицы XVIII округа Парижа, произвели от шести до девяти выстрелов в автомобиль, за рулем которого находился водитель, имеющий «крайне отрицательную характеристику». Как сообщили в субботу, 4 июня, в эфире телеканала BFMTV, мужчина пытался скрыться от правоохранительных органов.

Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Инициативу президента-демократа вряд ли поддержат в Верховном суде США

Патрульные потребовали от водителя заглушить мотор и выйти из машины, однако тот отказался. После чего они разбили боковое стекло пистолетами. Мужчина попытался скрыться и оттолкнуть ногой одного из полицейских, что и заставило открыть огонь.

В результате водитель и один из трех пассажиров получили серьезные ранения и были госпитализированы. Следствие проведет проверку по факту правомерности действий обеих сторон конфликта.

26 мая офицеры в Торонто получили сообщение о вооруженном мужчине, разгуливающем по улице. Из-за угрозы стрельбы четыре местные школы были вынуждены закрыться. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет с винтовкой. Злоумышленник был обезврежен путем выстрелов в него из пистолетов. Позже стало известно, что он скончался от полученных огнестрельных ран, а винтовка в его руке была пневматической.

24 мая в Увальде в штате Техас (США) произошла стрельба в начальной школе. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших — два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадор Ромас, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022