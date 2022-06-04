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CNN назвал отношение Африки к РФ дипломатической победой Путина

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Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev
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Приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в РФ можно считать дипломатической победой российского лидера Владимира Путина. Об этом в субботу, 4 июня, в эфире телеканала CNN заявил корреспондент Дэвид Маккензи.

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По его словам, ряд африканских государств в большой степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений.

Поэтому эти государства воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей спецоперацию РФ. Маккензи считает, что это можно назвать дипломатической победой Москвы.

Накануне Маки Салл заявил, что Владимир Путин на встрече с ним в Сочи 3 июня выразил готовность содействовать экспорту зерна с Украины.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в нем странам, но санкции, введенные Западом, этому препятствуют.

В конце мая глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на зерновом форуме в Сочи рассказал, что в этом году урожай зерновых в России может оказаться значительно выше результатов прошлого года.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

За несколько дней до этого телеканал Arte сообщил, что на европейском рынке цена на пшеницу достигла рекордных €435. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации назвали последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — втором по величине производителе этой культуры.

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