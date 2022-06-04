Валенса предложил распустить ЕС и создать его снова без Польши и Венгрии

Европейский союз (ЕС) должен самораспуститься и создать новый союз с Францией и Германией в основе, без Польши и Венгрии. Такое заявление сделал в интервью порталу Interia в субботу, 4 июня, бывший президент Польши Лех Валенса.

«ЕС, вместо того чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распасться и через несколько минут создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил он.

При этом он отметил, что если бы они захотели вступить в новый союз, то прежде помимо прав, им пришлось бы принять и обязанности. «И установить их так, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».

Валенса считает, что утверждение Еврокомиссией национального плана восстановления Польши было бы ошибкой.

«Ведь эти деньги все равно растратят и украдут. Без верховенства закона нет смысла жертвовать миллиарды евро впустую», — отметил экс-президент.

1 июня стало известно, что Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши, пострадавшей после пандемии COVID-19, на сумму более €35 млрд. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, реализация плана позволит внести значительный вклад в декарбонизацию экономики Польши, а также повысить ее независимость от энергоснабжения.

Утверждение этого плана связано с четкими обязательствами Польши в отношении независимости судебной системы, которые необходимо будет выполнить, прежде чем можно будет произвести какой-либо фактический платеж.

Что касается реформы судебной системы, то в этом вопросе Евросоюз уже несколько лет выражает Польше претензии. В 2020 году Варшава приняла закон о судебной реформе, по которому были изменены процедура назначения судей польского Верховного суда, требования к ним, пенсионный возраст судей, а также введена новелла о праве президента Польши переназначать судей по своему желанию. ЕС считает ряд положений судебной реформы противоречащими принципам объединения.

Так, 27 октября 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до отмены положений судебной реформы, которые не устраивают Брюссель.