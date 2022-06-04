Украинские войска выпустили по Донецку еще 25 снарядов

В субботу, 4 июня, украинские войска активно обстреливают разные районы Донецка. По последней информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за последние полтора часа Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Петровского района Донецка еще 25 снарядов калибром 122 мм.

Первый обстрел был зафиксирован в 13:35 (время совпадает с мск), второй — в 14:20. Обстрелы велись со стороны населенного пункта Красногоровка.

До этого в субботу украинские войска выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в сторону Киевского района города и еще 40 ракет и 28 снарядов калибром 122 мм в сторону Петровского района.

В результате обстрела Петровского района погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

3 июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что за весь период украинской агрессии в ДНР погиб 7641 человек, в том числе 108 детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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