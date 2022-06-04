«Роскосмос» определился с наклонением орбиты орбитальной служебной станции

Госкорпорация «Роскосмос» определилась с наклонением орбиты перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом в субботу, 4 июня, рассказал глава организации Дмитрий Рогозин.

«Мы уже вместе с Академией наук рассмотрели основные контуры архитектуры Российской орбитальной служебной станции, определились с наклонением орбиты, которое даст нам колоссальный объем информации. В принципе понимаем, из чего она будет состоять и порядок выведения основных модулей на орбиту. Мы уже живем этим нашим будущим», — пояснил Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что Международная космическая станция (МКС) постепенно отходит для России на второй план, хоть и до 2024 года точно будет выполнять свои функции на орбите. Глава «Роскосмоса» уточнил, что в настоящий момент есть проблемы технического плана, так как объект работает за пределами своих возможностей.

Ранее в этот же день Рогозин заявил, что «Роскосмос» займется восстановлением работы немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ».

Говоря о прекращении работы немецкого телескопа, Рогозин указал на то, что те, кто принимал это решение, «не имеют никакого морального права сегодня остановить ради человечества эти исследования».

В августе 2021 года ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский сообщил, что с помощью российско-германского космического телескопа «Спектр-РГ» удалось совершить ряд открытий. В частности, аппарат подтвердил космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва.