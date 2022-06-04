Медведь разгуливал на дороге в садоводческом товариществе в Ленобласти

Житель Ленинградской области обнаружил медведя, который вышел к людям рядом с садоводческим товариществом «Нива». Видео появилось в распоряжении «Известий».

«Выехали с семьей покатать на велосипедах и в километре от дома, «тайцами» (СНТ «Нива». — Прим. ред.) увидели косолапого, который гуляет, жует траву», — рассказал очевидец Александр Цветков.

Изначально семья подумала, что это собака. Но глава семейства решил через камеру телефона увеличить изображение. Тогда выяснилось, что это не собака, а медведь.

Жена Александра добавила, что медведь сидел возле чужого участка и что-то ковырял в земле. При этом она отмечает, что животное было очень спокойным, даже на лай собаки не обращало внимание.

Ранее в СМИ стали появляться жалобы жителей Магадана на нашествие медведей. После выхода из спячки голодные хищники начали искать пропитание вблизи дорог и населенных пунктов. А 15 октября стало известно о нападении медведя на человека. По словам пострадавшего, он думал, что медведь играет с ним, но вскоре от него пришлось защищаться. По словам магаданца, ему повезло, что рядом был большой кусок дерева — его он и разбил о голову медведя, после чего тот убежал.

14 октября стало известно, что медведь разрыл могилы на кладбище под Петропавловском-Камчатским. По словам члена дружины Владимира Шаблия, охотники дежурили на кладбище до рассвета, медведя не встретили, но обнаружили много следов его пребывания.