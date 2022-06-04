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Британская полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в Лондоне

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Фото: РЕН ТВ
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В центре Лондона, на Трафальгарской площади, 4 июня правоохранительные органы обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим прохожих временно эвакуировали, сообщила радиостанция LBC.

Один из прохожих рассказал, что его попросили на короткий срок удалиться из отеля, после чего он увидел автомобиль с четырьмя разбитыми окнами. Мужчина признался, что услышал громкий хлопок, когда переходил на другую сторону площади. Это свидетельствовало о том, что команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв подозрительного предмета.

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Полицейские подтвердили факт временного перекрытия площади и то, что инцидент уже решен, однако территория все еще остается закрытой. Неизвестный предмет обнаружили в менее чем миле от Букингемского дворца, где позже в тот же день пройдет празднование платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II.

3 июня глава Соединенного Королевства не смогла принять участие в службе по случаю своего платинового юбилея из-за дискомфорта.

Ранее в тот же день лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Елизавету II в связи с ее официальным днем рождения, а также с 70-летием пребывания на троне.

В Лондоне 24 мая после 13-летнего строительства открылась новая ветка метро Crossrail. Она посвящена платиновому юбилею — 70-летию пребывания королевы Великобритании Елизаветы II на троне.

Ожидается, что Crossrail будут пользоваться примерно 200 млн человек. В наиболее загруженное время всё к тому же маю будут ходить 24 поезда с системами охлаждения. Транспортные средства могут развивать скорость до 145 км/ч.

17 мая королева Великобритании Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике — посетила вокзал Паддингтон в честь завершения строительства Crossrail. С королевой был младший сын, граф Уэссекский Эдвард.

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