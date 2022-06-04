Издание The Hill заявило о попытках Запада помириться с Россией

Европейские страны, осознав начинающийся экономический кризис и неэффективность антироссийских санкций, находятся в поиске компромиссов с Россией. Такое мнение озвучил в субботу, 4 июня, Уильям Молони в статье для The Hill.

«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — говорится в публикации.

Уильям Молони считает, что Вашингтон не смог сплотить весь мир против Москвы.

По данным, которые привели в материале, лишь 65 стран из 195 удалось Вашингтону настроить против Москвы. Остальные отказались присоединяться к американским санкциям. Среди отказавшихся от санкций против России такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, большая часть Азии, Африка и Латинская Америка. По мнению автора, именно эти страны составляют подавляющее большинство населения мира.

Кроме того, Молони обращает внимание на то, что, возможно, не Россия — самая изолированная сверхдержава мира, а сами США.

Автор материала также ссылается опрос, который проводится среди американцев. Как выяснилось, после 20 мая рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства в мае, а среди членов его собственной Демократической партии нарастает пессимизм.

В то же время, Уильям Молони обращает внимание на материалы New York Times, которая в начале спецоперации по защите Донбасса, активно выступала за «победу» Украины и суровое «наказание» России. Но уже 19 мая в издании пишут, что «Байден должен ясно дать понять, что существуют пределы оружия, денег и политической поддержки, на которые Украина может рассчитывать».

2 июня экономический редактор The Guardian Ларри Эллиотт заявила, что Москва выигрывает экономическую войну, которую три месяца назад развязали против нее западные страны. По мнению автора статьи, на Западе рассматривали ввод санкций как лучшую опцию среди двух остальных: бездействия или военного вмешательства. Но теперь стало очевидно, что данные ограничения не работают так, как должны были по задумке тех, кто их вводил, поскольку цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли.

2 июня в МИД РФ по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе заявили, что решение Евросоюза (ЕС) о частичном отказе от российской нефти приведет к росту цен и дестабилизации энергетических рынков.

1 июня агентство Bloomberg, опираясь на свои расчеты, заявило, что в начале марта, когда Запад «обрушил на Россию волну санкций», Джо Байден заявил, что хочет нанести «мощный удар по военной машине» РФ, однако «машина всё еще очень работоспособна».

26 мая британский еженедельник The Spectator также заявил, что антироссийские санкции со стороны западных государств не смогли навредить РФ. В статье сообщалось, что профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил $96 млрд — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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