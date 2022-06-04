Число пострадавших в результате стычки с полицией в Ереване выросло до 60

Пресс-служба минздрава Армении в субботу, 4 июня, сообщила о том, что в медицинские учреждения Еревана обратились 60 граждан. Все они пострадали в результате столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в ходе протестов в городе.

«В целом в медицинские учреждения обратились 60 человек, 39 из них — сотрудники полиции. По состоянию на 08:30 50 пострадавших, получив необходимую медпомощь, выписаны», — говорится в пресс-релизе.

Состояние остальных пострадавших медицинский персонал оценивает как положительное.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля ежедневно в связи с решением действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 14 апреля о необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном. Несогласные выходят на улицы и требуют отставки политика, так как, по их мнению, он действует не в интересах Армении.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.