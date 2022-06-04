Посольство Мексики прокомментировало отказы россиянам в визах на украинском языке

Посольство Мексики в России знает об отказах россиянам в визах на украинском языке и выясняет ситуацию в Мехико. Об этом диппредставительство заявило в субботу, 4 июня.

«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям (Национальному институту миграции). Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», — сообщили ТАСС в дипмиссии.

Ранее в этот же день стало известно, что россияне, которые пытались оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства в России, получали в ответ отказ на украинском языке. Обработка формы становилась невозможной, когда в поле «гражданство» люди вводили «Российская Федерация».

С января 2017 года для российских граждан, планирующих поездку в Мексику для туристических целей, ввели электронные визы. Россияне имеют право попасть на территорию государства по электронному разрешению, но только воздушным путем.

Документ не нужно оформлять тем, у кого есть действующая виза Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенскую зону, а также постоянный вид на жительство ряда стран, указано на сайте посольства Мексики.