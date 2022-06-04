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Захарова опровергла информацию об отсутствии ограничений для российских СМИ в ФРГ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в субботу, 4 июня, опровергла информацию посольства Германии в Москве о беспрепятственной работе российских СМИ в стране. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

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Она обратила внимание на то, что посольство Германии не нашло признаков дискриминации и ограничения работы российских СМИ в ФРГ и что там продолжает действовать множество изданий.

«И вчера же один немец прислал мне фотографию своего телевизора, который выдает следующую надпись: «Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в вашем оборудовании», — указала Захарова и попросила от посольства в ФРГ разъяснений на тему свободы слова.

Она также назвала причину неполадок — блокировку в Европе российских СМИ.

6 апреля в Госдуму РФ внесли законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Документ опубликован в базе думы.

О разработке проекта стало известно за день до этого. Российские СМИ, по словам депутатов, массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом. Это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне госорганов.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская операция на Украине, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов».

27 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК запретит работу в Евросоюзе государственных российских СМИ, в их число войдут RT, «Спутник» и их дочерние структуры.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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