Реклама
Прямой эфир
Наука
Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ»
Мир
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
Мир
В Госдуме указали на исчерпание у ЕС арсенала средств по сдерживанию РФ
Мир
Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Сочи и на Украину до 31 июля
Мир
В Херсоне около 1,5 тыс. человек обратились за получением гражданства РФ
Недвижимость
В мае россияне стали реже продавать ипотечные квартиры
Экономика
Банки РФ спрогнозировали сохранение вкладов после окончания действия высоких ставок
Мир
Зеленский раскритиковал города США за сохранение связей с побратимами в РФ
Мир
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла пенсионерка
Происшествия
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Происшествия
Пожар в здании автобазы в центре Тюмени ликвидирован
Сюжет:

Читатели Le Figaro потребовали пожизненного заключения Зеленского

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его политику и преступления против мирных жителей Донбасса. Французы потребовали наказать главу украинского государства, посадив его под стражу пожизненно. Высказывания подобного содержания содержатся в комментариях к статье, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Бьют они по площадям, поэтому уничтожают всё подряд»
В освобожденном поселке ЛНР Новотошковское пока нет света и воды, но жители уже засадили огороды

«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», — написал один из пользователей.

Другой пользователь назвал Зеленского «мясником Украины».

«У него целая армия киллеров, в том числе батальон «Азов» (радикальная националистическая группировка, против которой в РФ заведены уголовные дела. — Ред.), который совершал преступления в Донбассе», — отметил он.

Еще один пользователь указал на последствия поставок Киеву оружия.

«Вы не увидите никакого освещения массовых убийств украинской армией в Донбассе в западных СМИ, потому что их редакционная политика сейчас заключается в поддержке нацистского режима в Киеве, который направляется НАТО и США», — написал пользователь.

Еще один комментатор поставил в пример Россию всему миру. По его мнению, именно так нужно себя вести в борьбе с национализмом.

«Президент Владимир Путин и Россия преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает», — подытожил он.

Днем ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР примет усиленные меры, чтобы украинские войска не начали применять американские РСЗО против сил республики.

1 июня американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Он отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

1 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022