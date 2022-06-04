Читатели Le Figaro потребовали пожизненного заключения Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его политику и преступления против мирных жителей Донбасса. Французы потребовали наказать главу украинского государства, посадив его под стражу пожизненно. Высказывания подобного содержания содержатся в комментариях к статье, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», — написал один из пользователей.

Другой пользователь назвал Зеленского «мясником Украины».

«У него целая армия киллеров, в том числе батальон «Азов» (радикальная националистическая группировка, против которой в РФ заведены уголовные дела. — Ред.), который совершал преступления в Донбассе», — отметил он.

Еще один пользователь указал на последствия поставок Киеву оружия.

«Вы не увидите никакого освещения массовых убийств украинской армией в Донбассе в западных СМИ, потому что их редакционная политика сейчас заключается в поддержке нацистского режима в Киеве, который направляется НАТО и США», — написал пользователь.

Еще один комментатор поставил в пример Россию всему миру. По его мнению, именно так нужно себя вести в борьбе с национализмом.

«Президент Владимир Путин и Россия преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает», — подытожил он.

Днем ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР примет усиленные меры, чтобы украинские войска не начали применять американские РСЗО против сил республики.

1 июня американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Он отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

1 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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