На ВДНХ анонсировали программу на лето

Летний культурно-образовательный сезон открылся на ВДНХ в Москве. В рамках сезона пройдут экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы, мастер-классы и занятия спортом. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Отдельные программы пройдут в честь праздников и памятных дат. Например, тематические мероприятия готовятся ко Дню России. Следить за летним расписанием можно на сайте ВДНХ и онлайн-площадках резидентов выставки», — добавила Наталья Сергунина.

12 июня состоится обзорная экскурсия по территории ВДНХ, приуроченная ко Дню России. Участники узнают историю выставки, которая изначально задумывалась как временная (для демонстрации достижений сельского хозяйства страны), а в результате приобрела статус крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире. Узнать о месте сбора, времени проведения и зарегистрироваться можно на официальном сайте ВДНХ.

Разнообразные мероприятия запланированы также в музее славянской письменности «Слово» (павильон № 58), центре «Космонавтика и авиация», Доме культуры ВДНХ (павильон № 84) пройдут в день России и в других локациях выставочного комплекса.

1 июля, в день рождения выдающегося советского скульптора Веры Мухиной, автора монумента «Рабочий и колхозница», у посетителей ВДНХ будет возможность побывать на специальной экскурсии и узнать о жизни и творчестве Мухиной, а также о ее самой известной скульптуре.

Детей и подростков со вторника по воскресенье (с 11:00 до 22:00) приглашают в центр «Космонавтика и авиация» на недавно открытую интерактивную выставку «Фанерон. Город мечты». Площадка разделена на два пространства: постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, где проводят мастер-классы, лекции и встречи с представителями творческих профессий. Посетить выставку бесплатно можно со вторника по пятницу до 13:00.

Проводятся на ВДНХ и спортивные мероприятия. Так, новый проект «Физкультура и спорт на ВДНХ». До 24 сентября на территории выставки можно освоить такие виды спорта, как фрисби, футбол, волейбол и шахматы, а еще научиться кататься на роликах и играть в городки. Помимо мастер-классов и любительских турниров, для горожан готовят кинопоказы. Зрители увидят лучшие фильмы о спорте и пообщаются с приглашенными спортсменами и актерами.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.