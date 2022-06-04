На Кубани по факту ДТП с микроавтобусом возбудили уголовные дела

По факту произошедшего 4 июня ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Темрюкском районе Кубани возбуждены уголовные дела. В пресс-службе Следственного комитета РФ объяснили, что составом преступления являются оказание услуг ненадлежащего качества и нарушение правил дорожного движения.

«Сегодня в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате которого погибли четыре человека. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (ст. 238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ)», — говорится на сайте ведомства.

На месте происшествия работает следователь, обстоятельства выясняются.

Ранее в этот день сообщалось, что микроавтобус выполнял рейс из Темрюка в поселок Приморский и попал в аварию в районе населенного пункта Голубицкая. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительным данным, мужчине стало плохо.

3 июня в Суздальском районе Владимирской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. Водитель крупногабаритного транспортного средства не справился с управлением при торможении и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса находились 40 детей и семь сопровождающих, за медицинской помощью никто из них не обращался.