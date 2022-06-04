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Где и во сколько смотреть полную версию интервью Владимира Путина

Интервью президента Павлу Зарубину выйдет на каналах «Россия 1» и «Россия 24» 5 июня
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Владимир Путин дал первое интервью с начала военной спецоперации на Украине по защите жителей Донбасса. Часть беседы президента с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным была опубликована вечером в пятницу, 3 июня.

Российский лидер рассказал о причинах энергетического кризиса в Европе и роста цен на удобрения, высказался о новых санкциях против Российской Федерации и инфляции в США.

Глава государства подробно коснулся темы продовольственного кризиса в ЕС. Рассказал, почему вывоз зерна из Украины — не проблема, и перечислил способы, как это можно осуществить. В нашем материале — самые важные заявления президента.

Вторая часть интервью выйдет на телеканале ВГТРК — «Россия 1» — в воскресенье, 5 июня 2022 года. Начало трансляции передачи «Москва. Кремль. Путин» — в 22:00 по московскому времени. Также показ будет организован на «России 24».

Полная версия будет опубликована на нашем сайте и телеканале «Известия». Редакция подготовит главные высказывания президента и проанализирует их.

Журналисты «Известий» Антон Лавров и Андрей Федоров уже детально объяснили суть вопроса, который поднял Владимир Путин, — что на самом деле препятствует экспорту зерна с территории Украины.

Подробности — в материале: «Подводные ставни: как украинский флот заминировал Черное море».

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