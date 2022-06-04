В Госдуме указали об исчерпании у ЕС арсенала средств по сдерживанию РФ

Евросоюз (ЕС) исчерпал свой арсенал средств в попытках сдерживания развития России. Об этом 4 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что вывод был сделан исходя из анализа шестого пакета антироссийских санкций ЕС, где утверждено частичное эмбарго на нефть, и пяти предыдущих санкционных пакетов соответственно.

«Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что данные решения ЕС если и ударят по РФ в доходах от нефтяной отрасли, то не так сильно, как по самой Европе.

«Для РФ возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить $22 млрд в год. ‹...› Европа, в свою очередь, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более €250 млрд ежегодно. Это не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти», — добавил спикер Госдумы.

Володин также указал на то, что из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями ЕС, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление, издержки для России могут быть и в полной степени компенсированы, или даже выйти «в плюс».

«Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», — заключил Володин.

3 мая ЕС заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев, и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Кроме того, вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из РФ введено только для Болгарии и Хорватии. Также сделано временное исключение для поставок черного топлива по трубопроводам.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен».

Также в шестом пакете ЕС ввел запрет консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для РФ. Кроме того от вещания на территории ЕС будут отключены телеканалы «Россия-24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр».

2 июня зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что новые меры практически не отразятся на жизни россиян. По его словам, Россия была готова к шестому пакету санкций ЕС, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада.

12 мая Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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