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Карта спецоперации на Украине 4 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 июня можно в материале «Известий».

Из информации Минобороны РФ на 4 июня следует, что средствами ПВО в районе Одессы был сбит доставляющий вооружение самолет военно-транспортной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также за сутки было уничтожено 17 беспилотников противника. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, также за сутки ракетными войсками и артиллерией было поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее в этот день в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что в Донецке пенсионерка погибла в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск. Обстрелам в субботу подверглись и другие города ДНР: Горловка и Пантелеймоновка. Ранены мирные жители.

Также в субботу сообщалось, что украинские войска выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».

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