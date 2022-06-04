Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Сочи и на Украину до 31 июля

Авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») продлила до конца следующего месяца приостановку авиарейсов в города Украины, а также в Минск (Белоруссия), Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи. Об этом 4 июня сообщает агентство Anadolu.

«Национальный авиаперевозчик Турции — компания Turkish Airlines — продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи», — говорится в сообщении.

По информации агентства, решение было принято на фоне закрытия воздушного пространства Украины.

Отмечается, что изменение даты полета либо возвращение билетов возможно оформить через тур-агентства, веб-сайт «Турецких авиалиний» или call-центр по телефону +90 850 333 0 849.

О том, что авиакомпания приостановила полеты в вышеуказанные города и на Украину, стало известно 8 апреля.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что на сайте Turkish Airlines больше невозможно купить билеты по национальным картам, выпущенным рядом российских банков.

До этого, 30 марта, сообщалось, что российские туроператоры планируют возить туристов в Анталью самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

10 марта турецкая авиакомпания Turkish Airlines предупредила билетных агентов о том, что приостанавливает продажу билетов для россиян на полеты из Турции в третьи страны.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза (ЕС) закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России. Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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