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Стало известно о состоянии начальника столичного главка МЧС после пожара в БЦ в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Госпитализированный после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно в субботу, 4 июня.

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Сейчас он в реанимации.

О том, что после пожара у Желтова случился обширный инфаркт и он был госпитализирован, сообщалось 3 июня.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в тот же день. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 12:32. По последней информации, всего из бизнес-центра эвакуировали 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы.

На тушении было задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место инцидента направили три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский. Желтов лично принимал участие в работах по ликвидации возгорания.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

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