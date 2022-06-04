На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Темрюкском районе Кубани 4 июня рейсовый микроавтобус попал в аварию. В результате четыре человека погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Больше 15 человек пострадавших, среди них есть несовершеннолетние, минимум четыре погибших», — заявили в ведомстве.
Микроавтобус выполнял рейс из Темрюка в поселок Приморский и попал в аварию в районе населенного пункта Голубицкая. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительным данным, мужчине стало плохо.
3 июня в Суздальском районе Владимирской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. Водитель крупногабаритного транспортного средства не справился с управлением при торможении и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса находились 40 детей и семь сопровождающих, за медицинской помощью никто из них не обращался.
1 июня на трассе Ачинск–Бирилюссы в Красноярском крае школьный автобус «ПАЗ» врезался в движущуюся Toyota, которая поворачивала налево. Автобус от удара влетел в электроопору и повалил ее. В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.