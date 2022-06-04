Зеленский раскритиковал города США за сохранение связей с побратимами в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня в ходе своего выступления по видеосвязи перед собранием мэров США раскритиковал их за сохранение связей с городами-побратимами в России. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Зеленский, который выступал перед собранием мэров сразу после вице-президента Камалы Харрис, раскритиковал Чикаго, Джексонвилл (штат Флорида), Портленд (штат Орегон), Сан-Диего и Сан-Хосе (штат Калифорния) за поддержание побратимских связей с российскими городами», — процитировали слова украинского лидера в издании.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин встретился с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и руководителем городской администрации Луганска Манолисом Пилавовым. По итогам мероприятия политики подписали декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.

Ранее, 24 мая, стало известно, что между Санкт-Петербургом и Мариуполем будет установлена побратимская связь.

Петербургский губернатор Александр Беглов подчеркнул, что города связаны общей историей и будущим. Он добавил, что Санкт‑Петербург и Мариуполь обладают городами с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовало обострение ситуации в результате обстрелов со стороны Украины.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».