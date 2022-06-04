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Банки РФ спрогнозировали сохранение вкладов после окончания действия высоких ставок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россияне не будут забирать свои денежные средства из банков после окончания срока действия краткосрочных вкладов под высокий процент. Такое мнение выразили 4 июня банки РФ.

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Так, по прогнозам кредитных организаций, массового перетока средств с депозитов в другие инструменты не ожидается по причине того, что ставки в текущих условиях продолжают оставаться привлекательными, в то время как фондовый рынок показывает себя нестабильно.

«С учетом того, что ставки по депозитам на рынке по-прежнему выше уровня начала года, у клиентов остается стимул сохранять сберегательную модель поведения», — цитирует «РИА Новости» начальника управления «Сбережения» банка ВТБ Максима Степочкина.

Эксперт также указал на то, что к уменьшению клиентского спроса не привело и поэтапное снижение весной ключевой ставки и ставок по сберегательным продуктам.

По мнению аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, вклад, открытый на текущих условиях, может позволить через год получить доходность в области положительных значений, при условии ожидаемых темпов инфляции через 12 месяцев. Он также отметил, что в настоящее время наблюдается превалирование сберегательных настроений над потребительскими, что, по его словам, является характерной особенностью для периодов снижения доходов населения.

В «Абсолют банке» также ожидают, что хранение большей части вкладов будет продлено, так как инструментов для сохранения денежных средств на рынке, можно сказать, нет. При этом в банке не исключают и того, что часть средств может быть направлена на покупку недвижимости, в том числе на ипотеку.

В банке «Санкт-Петербург» считают, что возможна и конвертация средств. Там пояснили это тем, что текущий курс достаточно низкий и, возможно, часть клиентов переведут свои средства в иностранную валюту и положат их на вклады.

Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов отметил в свою очередь, что на сегодняшний день вклады как были, так и остаются самым надежным и предсказуемым способом сохранения накоплений.

27 мая представители различных кредитных организаций рассказали «Известиям», что российские банки планируют пересмотреть условия по вкладам и кредитам на фоне снижения ключевой ставки в стране до 11%.

26 мая доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что после снижения ключевой ставки ЦБ депозитная база будет постепенно таять, а часть населения откажется размещать деньги в банке под ставку ниже 10%. Он прогнозировал, что кредитование будет стагнировать, пока ставки не опустятся до 10–12% и банки не снизят требования к заемщикам.

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