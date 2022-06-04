Банки РФ спрогнозировали сохранение вкладов после окончания действия высоких ставок
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- Банки РФ спрогнозировали сохранение вкладов после окончания действия высоких ставок
Россияне не будут забирать свои денежные средства из банков после окончания срока действия краткосрочных вкладов под высокий процент. Такое мнение выразили 4 июня банки РФ.
Так, по прогнозам кредитных организаций, массового перетока средств с депозитов в другие инструменты не ожидается по причине того, что ставки в текущих условиях продолжают оставаться привлекательными, в то время как фондовый рынок показывает себя нестабильно.
«С учетом того, что ставки по депозитам на рынке по-прежнему выше уровня начала года, у клиентов остается стимул сохранять сберегательную модель поведения», — цитирует «РИА Новости» начальника управления «Сбережения» банка ВТБ Максима Степочкина.
Эксперт также указал на то, что к уменьшению клиентского спроса не привело и поэтапное снижение весной ключевой ставки и ставок по сберегательным продуктам.
По мнению аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, вклад, открытый на текущих условиях, может позволить через год получить доходность в области положительных значений, при условии ожидаемых темпов инфляции через 12 месяцев. Он также отметил, что в настоящее время наблюдается превалирование сберегательных настроений над потребительскими, что, по его словам, является характерной особенностью для периодов снижения доходов населения.
В «Абсолют банке» также ожидают, что хранение большей части вкладов будет продлено, так как инструментов для сохранения денежных средств на рынке, можно сказать, нет. При этом в банке не исключают и того, что часть средств может быть направлена на покупку недвижимости, в том числе на ипотеку.
В банке «Санкт-Петербург» считают, что возможна и конвертация средств. Там пояснили это тем, что текущий курс достаточно низкий и, возможно, часть клиентов переведут свои средства в иностранную валюту и положат их на вклады.
Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов отметил в свою очередь, что на сегодняшний день вклады как были, так и остаются самым надежным и предсказуемым способом сохранения накоплений.
27 мая представители различных кредитных организаций рассказали «Известиям», что российские банки планируют пересмотреть условия по вкладам и кредитам на фоне снижения ключевой ставки в стране до 11%.
26 мая доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что после снижения ключевой ставки ЦБ депозитная база будет постепенно таять, а часть населения откажется размещать деньги в банке под ставку ниже 10%. Он прогнозировал, что кредитование будет стагнировать, пока ставки не опустятся до 10–12% и банки не снизят требования к заемщикам.