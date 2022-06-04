В мае россияне стали реже продавать ипотечные квартиры

Доля сделок с недвижимостью, находящейся в залоге у банка до погашения ипотеки, в мае сократилась в 1,5 раза. Подобные показатели зафиксировали в мае 2022 года в агентстве недвижимости «Жилфонд».

«Доля залоговых объектов недвижимости в общем объеме продаж в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась в 1,5 раза. <…> В связи с тем, что в марте — апреле ставки по ипотеке были заградительными, доля сделок с залоговыми объектами уменьшилась: у продавцов просто не было физической возможности получить кредит на покупку квартиры взамен продаваемой», — заявили ТАСС в пресс-службе агентства со ссылкой на директора Александра Чернокульского.

В феврале 2022 года доля проданной залоговой недвижимости составляла 10,2%, а к маю значение опустилось до рекордно низких 5,6%. Тогда как до этого рекордные 11,5% зафиксировали в феврале 2021 года.

3 июня директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям» о том, что средняя стоимость продажи вторичного жилья в России в мае по сравнению с апрелем снизилась на 2%, несмотря на то, что последние несколько лет демонстрировала стабильный рост.

По мнению эксперта, в ближайшее время средняя цена вторичного жилья продолжит снижаться из-за существующего дисбаланса между растущим предложением и ограниченным спросом.

В конце мая Хусаинов заявил «Известиям», что в России в ближайшие месяцы прогнозируется рост спроса на жилье из-за снижения ипотечных ставок.