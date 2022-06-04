Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 03.45 мск 12 июня. Об этом в субботу, 4 июня, сообщила Росавиация.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Остальные аэропорты страны работают штатно.

Как отметили в Росавиации, авиакомпаниям рекомендуется организовывать перевозки по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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