На западе Кубы два человека погибли из-за последствий проливных дождей

На западе Кубы два человека погибли из-за последствий сильных дождей. Один человек пропал без вести, сообщает 3 июня кубинское информационное агентство «Пренса Латина».

Отмечается, что один человек погиб в результате оползня, а другой из-за несчастного случая в Гаване. О пропаже человека сообщили в провинции Пинар-дель-Рио.

По данным властей, всего проливные дожди на западе Кубы вызвали 61 оползень и сильное наводнение в 23 районах. В Гаване эвакуированы более 1 тыс. жителей.

Кроме того, из-за дождей около 50 тыс. жителей западной части Кубы остались без электричества.

29 мая стало известно, что в двух крупных городах на Атлантическом побережье в Бразилии из-за сильных дождей и оползней погибли не менее 35 человек. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на штаты Пернамбуку и Алагоас. Дожди спровоцировали оползни, которые впоследствии разрушили городские кварталы, расположенные на холмах. По данным газеты The Guardian, свои дома по крайней мере временно покинули 765 человек.

В Бразилии за текущий год это уже четвертое по счету наводнение. В апреле сильные ливни обрушились на бразильский штат Рио-де-Жанейро. В районе Ангра-дус-Рейс из-за оползня, вызванного дождями, погибли шесть человек, в том числе трое детей. Также погибли еще семь человек в городе Парати. Еще один человек умер в результате удара током после обрыва линии электропередачи в городе Мескита.

В феврале в бразильском Петрополисе из-за паводков погибли 152 человека, среди которых 27 несовершеннолетних. В январе сообщалось, что не менее 20 человек погибли в Бразилии из-за наводнения. Тогда более 35 тыс. жителей были вынуждены покинуть дома.