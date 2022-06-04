Скоростной поезд сошел с рельсов на юге Китая

На юге Китая скоростной поезд частично сошел с рельсов в субботу, 4 июня. В результате аварии погиб машинист, также пострадали проводник и семь пассажиров, сообщает Китайское центральное телевидение.

По данным телеканала, остальные 136 пассажиров были эвакуированы. Пострадавших госпитализировали в медучрежедние.

Скоростной поезд следовал из города Гуйян в Гуанчжоу. Отмечается, что перед входом в туннель около станции Жунцзян поезд попал под внезапно сошедший оползень, который затронул железнодорожные пути.

Днем ранее, 3 июня, в Германии также сошел поезд с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен. Известно, что как минимум трое погибли, есть пострадавшие. По информации газеты Bild, опрокинулись несколько вагонов.