В Пенсильвании десятки человек повисли вниз головой на аттракционе

В США в штате Пенсильвания 4 июня посетители парка развлечений провисели вниз головой на высоте нескольких десятков метров. Причиной стала поломка объекта. Очевидцы опубликовали видео в YouTube.

Во время движения конструкция сломалась и остановилась в вертикальном положении, из-за чего находящиеся на ней люди провисели в таком положении несколько минут до момента починки аттракциона. Всем посетителям оказали психологическую и медицинскую помощь. Известно, что никто не пострадал.

16 мая очевидцы опубликовали видеозапись падения карусели в парке отдыха в городе Нефтекамск в Башкирии. В результате происшествия несколько детей получили тяжелые травмы по причине того, что одна из каруселей не была закреплена, вследствие чего сорвалась во время движения и начала буквально вспахивать землю.

24 апреля россиянка из Омска пострадала при падении с аттракциона. В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ местная жительница упала с аттракциона «Вихрь» и получила серьезные травмы.