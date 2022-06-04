Рассказавшему в дневнике об обстрелах ВСУ подростку из Рубежного подарили велосипед

Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин встретился с 14-летним подростком Пашей из города Рубежное, который вел дневник, пока украинские боевики обстреливали его родину. Мальчик признался, что делал записи, чтобы не забыть все ужасы.

«В определенный момент мы ходили ко мне домой с одной из жительниц бункера, за вещами мы бегали, стоял БТР украинский и нацелен был на дом, ну, его дуло смотрело на жилой дом», — рассказал Паша.

В конце концов ему вместе с мамой пришлось прятаться в подвале школы, потому что оставаться в квартире было слишком опасно. В подземном помещении, где они прятались, было очень холодно, но даже в таких условиях они с мамой заботились об окружающих как могли.

Свой дневник Паша писал отчасти сразу, отчасти по памяти. Как он сам рассказывает, из 20 запечатленных им дней ему больше всего запомнились 15-й и 16-й: «День 15-й. Продуктов категорически не хватает, постоянные обстрелы, отключили отопление и свет. День 16-й. Температурящих полно. Продуктов нет, ели последний раз вчера».

Алексей Полторанин приехал к Паше с подарками. Помимо того что он привез ему торт, он еще отвез ему подарок от неравнодушных жителей Республики Коми, которые послали Паше то, о чем он мечтал давно, — новый велосипед.

2 июня съемочная группа «Известий» доставила гуманитарную помощь силам Луганской Народной Республики (ЛНР). От коллектива редакции были переданы две военные установки по водоочистке, а также электрогенератор и продукты.

4 июня «Известия» показали, как Народная милиция Луганской Народной Республики доставила в город Кременная 14 т гуманитарной помощи из Ростовской области. В составе груза было всё самое необходимое: мука, продукты, вода, средства личной гигиены.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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