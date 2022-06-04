Чешский обозреватель назвал реакцию Арестовича «хамством» Западу

Призыв западных партнеров Украины к дипломатическому урегулированию ситуации вызвал у советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича «резкую и пренебрежительную» реакцию, отметил обозреватель Либор Дворжак в материале от 2 июня для iROZHLAS.

«Перспектива затяжной борьбы на истощение быстро выявила разногласия среди европейских политических лидеров и аналитиков. Хотя они едины в поддержке Киева и экономических санкций против РФ, они пока не могут договориться о том, следует ли помогать Украине добиться победы или прекращения огня буквально любой ценой. Киев уже отреагировал на призывы к скорейшему примирению с русскими пренебрежительным, резким и даже хамским образом словами советника президента Арестовича», — написал он.

Дворжак уточняет, что украинские власти убеждены в необходимости усиления санкций со стороны Евросоюза (ЕС) и США и ускорении поставок тяжелого вооружения, особенно пусковых установок залпового огня. При этом канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги уже призвали к скорейшему прекращению огня. Даже мастодонт мировой политики Генри Киссинджер высказался за скорейшее прекращение конфликта и перемирие.

«В Киеве, естественно, поднялась буря негодования», — отметил автор статьи.

2 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт вокруг Украины «закончится за столом переговоров». Он отметил, что военные конфликты непредсказуемы и стоит быть готовыми к длительному процессу.

30 мая Алексей Арестович анонсировал «образцово-показательную истерику» в случае отказа США в предоставлении Киеву реактивных систем залпового огня.

Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, сделанное ранее этим же днем, 30 мая, об отказе поставлять Украине ракетных систем, которые могут достичь российских территорий.

27 мая The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации сообщила, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине РСЗО большой дальности. По данным издания, официальное заявление будет сделано на этой неделе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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