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На протестных акциях в Ереване пострадали 50 человек

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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После протестных акций в Ереване 50 человек, один из которых был в тяжелом состоянии, обратились в медицинские учреждения. Об этом в пятницу, 3 июня, пишет «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Армении.

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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 23:00 (22:00 мск) в больницы обратились 36 сотрудников полиции, 16 – гражданские лица. Также сообщается, что в ходе демонстраций задержали 11 человек.

30 мая на акции протеста у правительственного здания в Ереване были задержаны 111 демонстрантов, требующих отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В тот же день трое сотрудников полиции были госпитализированы.

24 мая сторонники оппозиции в Ереване прорвали полицейское оцепление и заблокировали входы в здание МИД Армении. Митингующие выразили несогласие с позицией Пашиняна, представленной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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