Заявления бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджера по поводу Украины и публикации в американских СМИ свидетельствуют об изменении риторики властей США. Об этом своей колонке для iDNES.cz написал депутат бундестага Германии Петр Быстронь.

Парламентарий отметил, что слова экс-госсекретаря США противоречат мнению политиков западной Европы, которые не желают мирного разрешения ситуации вокруг Украины.

«Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», — отметил Быстронь в публикации от 31 мая.

Он обратил внимание, что смену позиции Штатов впервые можно было заметить в статье New York Times, где говорилось, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Вашингтона. При этом Быстронь подчеркнул, что еще в марте издание призывало «освободить Украину вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется».

По мнению политика, такая радикальная смена позиции говорит о достижении США желаемых результатов и показывает, что страна не заинтересована в продолжении конфликта.

Быстронь напомнил, что за последние 30 лет США сильно расширили сферу своего влияния вплоть до Днепра, но дальше вмешиваться в ситуацию вокруг Украины не могут, так как ее территории «входят в сферу влияния другой мировой державы».

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая Генри Киссинджер заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки. По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее.

В ответ на это советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал бывшего госсекретаря США «давосским паникером». Он порадовался, что у украинцев нет времени слушать подобные речи.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской телекомпании RAI 1 заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если тот мешает процессу переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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