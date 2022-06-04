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В Херсонской области рассказали о блокировке региональных счетов Киевом

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Банковские счета Херсонской области заблокированы украинской администрацией. Это значит, что Киев фактически похитил народные сбережения. Об этом в субботу, 4 июня, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Он заявил, что люди не могут снять деньги со своих счетов, а их банковские карты не обслуживаются в банкоматах.

«Украина всё сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк», — рассказал Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

Однако он подчеркнул, что в Херсонской области скоро начнут работать банки, которые связаны с российской финансовой системой.

18 мая жители Мелитополя рассказали, что Украина заблокировала зарплатные карты персоналу одному из детских садов города. Воспитатели признались, что некоторые сотрудники получили три оклада и обещание беспечной жизни от украинских властей. В обмен они должны были сорвать воспитательный процесс.

29 апреля бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Киев перестал выплачивать пенсии жителям Херсонской области. Таким образом украинские власти попытались парализовать экономическую жизнь региона.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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