Посольство РФ в Канаде заявило о вреде канадских санкций жителям страны

Санкционная политика Оттавы в отношении Москвы негативно сказывается на жизни простых канадцев. Такое заявление сделал советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков.

«Попытки обвинить Россию и ее руководство в неудачах Запада стали заманчивой стратегией для ряда правительств, и Оттава является одним из ее самых верных апологетов», — говорится в статье дипломата, опубликованной в сервисе Telegraph 4 июня.

Он пояснил, что главным нарративом Запада является обвинение Москвы во всех возникших мировых кризисах, в том числе в нарушении цепочек поставок продовольствия, росте цен на топливо и высоком уровне инфляции, хотя с 2014 года Канада ввела почти 40 разных пакетов экономических санкций, целью которых был в том числе и энергетический сектор.

Кроме того, дипломат обратил внимание, что вводимые Канадой санкции бьют в первую очередь по ее собственному населению.

«Эти контрпродуктивные, политически мотивированные и недальновидные ограничительные меры, принимаемые под разными искусственными предлогами, вызывают неизбежные последствия, сказывающиеся на жизни людей и их средствах к существованию», — прокомментировал он ситуацию.

Для преодоления существующих проблем, по мнению Проскурякова, Канада должна сотрудничать с Россией, а не вступать с ней в конфронтацию, так как вражда двух крупнейших государств мира вредит им обоим, этому мешает «идеология, навязанная Оттаве русофобским лобби украинской диаспоры», которая «ввергает Канаду в смутную геополитическую дезориентацию».

«В этом бессмысленном противостоянии нет победителей. И граждане Канады уже наблюдают последствия действий их собственного правительства», — подытожил Проскуряков.

31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц. В кабмине уточнили, что в список входят «высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки». В ответ на это Министерство иностранных дел России включило 41 канадца в стоп-лист.

20 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 14 граждан. Как отметили власти страны, новые меры накладывают ограничения на 14 человек. 8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан. Перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну некоторым гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

18 мая издание Trading Economics сообщило о том, что годовой уровень инфляции в Канаде достиг в апреле 2022 года показателя в 6,8%, превысив показатели 30-летней давности. Аналитики объясняют ситуацию ростом цен на продукты питания и оплату жилья, которые подскочили из-за роста стоимости энергоносителей и сырьевых товаров.