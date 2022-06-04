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Сенаторы призвали министра финансов США ужесточить санкции против РФ

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Фото: РИА Новости
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Группа сенаторов направила министру финансов США Джанет Йеллен письмо с требованием усилить санкции против сторонников России, сказано в релизе одного из авторов обращения — председателя специального комитета по разведке сената, демократа Марка Уорнера.

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Авторы письма указали, что цель санкций должна заключаться в том, чтобы оказать давление на должностных лиц и заставить публично осудить российскую «агрессию». Это позволит лишить Россию поддержки, написали они.

3 июня Евросоюз опубликовал список по шестому пакету санкций. В него внесено более 60 физлиц и 18 организаций из РФ и Белоруссии. Ограничения также предполагают частичное эмбарго на российскую нефть, поставляемую морем.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Комментируя решение Евросоюза, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что новые меры практически не отразятся на жизни россиян. По его словам, Россия была готова к шестому пакету санкций ЕС, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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