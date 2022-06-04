Минюст США отказался предъявлять обвинения двум бывшим соратникам Трампа

Министерство юстиции США отказалось предъявлять обвинения в неуважении к конгрессу США по отношению к двум сторонникам бывшего президента США Дональда Трампа, несмотря на соответствующие рекомендации американских законодателей. Об этом 3 июня рассказала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

Министерство юстиции 28 мая предъявило обвинения бывшему главе Национального совета по торговле при Белом Доме Питеру Наварро из-за его отказа сотрудничать со специальным комитетом палаты представителей конгресса США, который расследует обстоятельства беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Наварро вменяется то, что он отказался давать показания указанному комитету и не представил ему запрошенные документы. За это Наварро грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в размере до $100 тыс.

Комитет также рекомендовал Минюсту предъявить аналогичные обвинения двум другим сторонникам Трампа — начальнику аппарата сотрудников Белого дома в администрации Трампа Марку Мэдоузу и помощнику Трампа по соцсетям Дэниэлу Скавино, однако представители министерства отказались это делать.

Согласно попавшему в распоряжение газеты письму прокурора по столичному округу Колумбия, американское правовое ведомство отказалось выдвигать обвинения против них из-за «частных фактов и обстоятельств», касающихся «приписываемого им неуважения к конгрессу». Кроме того, NYT обращает внимание активное сотрудничество Мэдоуза и Скавино со следствием и предоставление ими нескольких тысяч документов по рассматриваемому делу.

Ранее, 5 апреля, дочь Трампа Иванка на протяжении восьми часов давала показания специальной комиссии палаты представителей конгресса США по делу о штурме Капитолия. В день штурма конгресса протестующими Иванка находилась в западном крыле здания и, согласно письму, присланному ей комиссией по расследованию инцидента, поддерживала «прямой контакт» со своим отцом.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа. Таким образом члены комитета планируют установить связь между окружением бывшего президента США и организаторами митинга, который перерос в штурм Капитолия.

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м лидером был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

6 января сторонники Трампа из-за несогласия с результатами выборов ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

По состоянию на 7 июля обвинения в штурме Капитолия предъявили уже 535 американцам. 10 участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Между тем личности еще 300 участников беспорядков на тот момент установлены не были.